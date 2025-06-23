Ayakkabı kutusundan balya balya Eurolar çıktı! İş insanı fena faka bastı

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Ayakkabı kutusundan balya balya Eurolar çıktı! İş insanı fena faka bastı

Almanya'da bir iş insanın evinden ayakkabı kutusu içinde yüz binlerce Euro çıktı. Dünya gündemini sarsan olayda yapılan incelemelerin ardından iş insanının vergi ve sağlık sigortası primini ödemediği de günyüzüne çıktı.

Almanya'nın Ingolstadt bölgesinde ikamet eden bir iş insanının evinde gümrük yetkilileri tarafından gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 165.000 Euro nakit para ele geçirildi.

Gümrük dairesi, paranın bir ayakkabı kutusunda saklandığını bildirdi.

İş adamı, paranın kaynağını belgeleyemezken yapılan incelemeler sayesinde, girişimcinin ne vergi ne de sağlık sigortası primi ödediği belirlendi. Yaşanan olay başta yerel medya olmak üzere dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Artı49'da yer alan habere göre yetkililer, bu durumun 80.000 Euro’nun üzerinde bir kayba yol açtığını belirtti.

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