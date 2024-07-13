Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli?

Aktivite Türüne Göre Seçim : Ayakkabıyı kullanacağınız aktiviteye uygun seçmelisiniz. Yürüyüş ayakkabıları, koşu ayakkabıları, spor ayakkabıları ve günlük ayakkabılar farklı özelliklere sahiptir.

Spor Ayakkabıları: Spor yaparken kullanacağınız ayakkabılar, aktivitenin gereksinimlerine uygun olarak seçilmelidir. Örneğin, koşu ayakkabıları daha iyi yastıklama ve destek sunarken, tenis ayakkabıları yana hareketler için daha fazla denge sağlar.