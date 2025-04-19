Ayakkabı tamircisini vurmuştu: 15 yaşındaki çocuk ifadesinde şoke etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ayakkabı tamircisini vurmuştu: 15 yaşındaki çocuk ifadesinde şoke etti

Bursa'da, tartıştığı Nadir C.'yi (65) tabancayla bacağından yaralayan S.A.Ö. (15), pedagogla alınan ifadesinde şoke etti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Bursa İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., yanındaki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi'nde, pedagog eşliğindeki sorgusunda, S.A.Ö.'nün, "Nadir C.'ye ait ayakkabı tamircisinde uzun süre çalıştım. Paramı vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Yolda karşılaşınca sinirlenip tabancamla korkutmak için ona ateş ettim" dediği öğrenildi.

İfadesi alınan S.A.Ö., adliyeye sevk edildi.

Ayakkabı tamircisini vurmuştu: 15 yaşındaki çocuk ifadesinde şoke etti

Ayakkabı tamircisini vurmuştu: 15 yaşındaki çocuk ifadesinde şoke etti

Ayakkabı tamircisini vurmuştu: 15 yaşındaki çocuk ifadesinde şoke etti

Ayakkabı tamircisini vurmuştu: 15 yaşındaki çocuk ifadesinde şoke etti

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