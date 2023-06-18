Ayakkabıda tercih çok önemli

Editör: Erkavim Yıldırım

Ayakkabılar ayak bozukluklarına yol açtığı için ayakkabı tercihlerinde dikkat edilmesi gerekiyor. İşte sözü uzamadan uygun ayakkabı tercihi için bazı öneriler.

Yüksek topuklu ayakkabılar ya da babetler genellikle kadınların vazgeçilmezleri. Fakat bu tarz ayakkabıların uzun süre kullanımı ayakta şekil bozukluklarına yol açabiliyor.



Yanlış ayakkabı tercihi ayak ağrılarına da neden olabilmektedir. Bu yüzden uzmanlar doğru ayakkabı tercihi konusunda her zaman uyarıda bulunuyor. Uzmanların önerilerine göre ideal ayakkabı ise şöyle olmalı:

İdeal topuk boyu 3-5 cm arası olmasına dikkat edilmelidir.

Ayakkabılarda topuklar olabildiğince geniş olmalıdır.

Topuk ve ayakkabıların önü şok absorbe eden materyallerden oluşması gerekmektedir.

Ayakkabılar parmakların yeterince sığabildiği genişlikte olmalıdır.

Büküldüğü zaman kolayca deforme olmayan ayakkabılar tercih edilmelidir.

Sentetik malzemeli ürünleri tercih etmemeli, daha çok gerçek deriden yapılmış ürünler kullanmaya dikkat edilmelidir.