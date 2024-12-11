Ayakkabılarından 18 kilogram külçe altın çıktı

Kaynak: DHA

Hakkari Yüksekova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, ayakkabılarında piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın saklayan 2 kişi yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla, iki kişinin ayakkabılarında piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi.

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Jandarma ekiplerine yapılan ihbarla yasadışı yollarla altın sevkiyatı yapılacağı bilgisi verildi. Jandarma ekipleri, altın sevkiyatı yapacağı öğrenilen 2 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı ve takibe aldı.

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Takip edilen otomobil, jandarmanın yol üzerinde kurduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan üst aramasında, şüphelilerin ayakkabılarında 18 kilo kaçak külçe altın bulundu. Bu altının piyasa değerinin yaklaşık 54 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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