Ayakkabısını telefon zannetti, 'annemi arıyorum' dedi

Kırık bir şişeyle kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin uzun çabaları sonucu ikna edilerek hastaneye götürüldü.

ALKOLLÜ ŞAHIS AYAKKABISIYLA TELEFONLA KONUŞTU

Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi’nde, bir ay önce ırmak kenarında hareketsiz yatan Hakan Ç., "Eyvah Hakan" lakabıyla tanınıyor. Şahıs, aynı bölgede bu kez alkol aldıktan sonra elindeki kırık alkol şişesiyle bileklerini kesti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hakan Ç.'yi elindeki şişeyi bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak, alkollü ve şarhoş olan Hakan Ç., elindeki kırık şişeyi bırakmaya yanaşmadı.

ZOR ANLAR YAŞATTI

Polis ekipleri, Hakan Ç.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki şişeyi bırakması güçlükle sağlandıktan sonra, Hakan Ç. sağlık ekipleri gelmeden önce evine gitmek istedi. Ancak, bileklerinde kesikler bulunan ve ayakta durmakta zorlanan şahıs, polis tarafından bölgede tutulmaya çalışıldı. Bu sırada, yaklaşık bir ay önce cebindeki çakmağı telefon sanarak yakınlarıyla konuşan Hakan Ç., bu kez de ayakkabısını telefon zannedip annesini aradığını söyledi ve bir süre ayakkabısıyla konuştu.

AMBULANS GELENE KADAR POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Ambulansın gelmesiyle birlikte, polisler bu kez de Hakan Ç.'yi tedavi edilmesi için ikna etmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen şahıs, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.