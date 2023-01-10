Ayak neden şişer, nasıl önlenir?

Özellikle de uzun yolculuklar sırasında şişer ayaklar büyük sıkıntı yaratır. Hele bir de ayak kokusu sorununuz var ve otobüste ayakkabınız çıkarmak zorunda kalırsanız vay halinize.

Peki, ayak neden şişer?

Meşrubattan uzak durmaya çalışın çünkü sodyum içeren içecekler ayaklarınız şişmesini belki 10 kat daha artıracaktır. Aynı zamanda fazla kahve tüketmek de sizi susuz bırakacağı için mümkün olduğunca az tüketilmesinde fayda var. Eğer suyun dışında bir şey içmek niyetindeyseniz, en azından yanında su da tüketin ve böylelikle vücudun su dengesini korumuş olursunuz. Yazın ayakların şişmesine karşı iyi gelecek bir başka bileşen ise lavanta yağı. Lavanta yağı gerçekten işe yarayacaktır. Tüm vücudunuzu lavanta yağı ile yağlayabileceğiniz gibi, küveti su ile doldurduktan sonra suya ekleyeceğiniz bir miktar lavanta yağı vücut şişliğinin inmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda birkaç bardak tuzu ılık suda çözdükten sonra ekleyeceğiniz 18 damla lavanta yağı da aynı işi görecektir. Birkaç dakika içinde farkı hemen hissedeceksiniz.

Her dönemde olduğu gibi yazın sıcağından etkilenmemek için en ideali bol bol su içmek. Bu, yolculuk sırasında ayaklarınızın şişmesini engellemek için de geçerli.



Akşamları yatarken ayağınızı mutlaka biraz yüksek bir yere koyun. Bu da ayak şişmesini önlemek ya da şişmiş ayakların inmesi için anahtar önlemlerden biri.

Şayet seyahat ederken araç kullanıyor ya da uçuyorsanız birkaç saatte bir mola vermek ve kısa yürüyüşler yapmak da ayak şişmesini önleyecektir. Buna alternatif olarak ayak bileklerinizi eklemlerden dairesel hareketlerle hareket ettirmek kan akışının hızlandıracaktır.

Yiyeceklerde önemli… Salata ağırlıklı bir beslenme düzeni seçmek ve tuzlu yiyeceklerden mümkün olduğunca sakınmak işinizi kolaylaştıracaktır.