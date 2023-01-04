Ayak üşümesi mevsim fark etmeyen ve halk arasında sık rastlanan bir sorundur. Kişiler kalın çorapları tercih etmelerine rağmen ayak üşümelerin tekrar etmesinin nedenlerini merak ediyor. Uzmanlar sürekli ayak üşüme sorunuyla karşı karşıya kalan kişileri uyarıyor. Peki, Ayaklar neden sürekli üşür? Sık sık ayağı üşüyenler ne yapmalı?

Diyabetten kansızlığa kadar birçok hastalık ayaklarınızın sıcaklığını etkileyebilir. Ayak üşümesi vücudunuzun sıcaklığa normal tepkisi olabilir, ancak bazen tedavi edilmesi gereken tıbbi bir durumla ilgili olabilir.

AYAKLAR NEDEN ÜŞÜR?

Zayıf dolaşım, soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biridir. Dışarıdaki sıcaklık düştüğünde, vücudunuz merkez bölgenizi sıcak tutmak için çalışır. Sonuç olarak, ekstremitelerinizdeki kan damarlarınız, vücudunuzun çekirdek kısmına olan dolaşımı sınırlamak için daralır.

Ayağa kalkıp hareket etmezseniz, ayaklarda ve ayak parmaklarında yeterince dolaşım alamama olasılığını artırıyor ve ayaklarınızı vücudunuzun geri kalanından daha soğuk hale getiriyorsunuz.

Demir eksikliği: başta kırmızı kan hücreleri oluşturmak ve vücudunuzun her yerine oksijen taşımak olmak üzere vücudunuz için birçok önemli işlevi olan bir mineraldir.

Demir eksikliği kansızlığa ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir.

Diyabet sadece dokunulduğunda üşüyen ayaklara değil, aynı zamanda sinir hasarı nedeniyle üşüyen ayaklara da neden olabilir.

Diğer semptomlar arasında ayaklarda uyuşma veya karıncalanma olabilir.

Tiroid yeterli tiroid hormonu üretmediğinde, vücudunuzun metabolizması etkilenir. Metabolizma hem kalp atışını hem de vücudun sıcaklığını kontrol ettiğinden, az çalışan bir tiroid dolaşımın azalmasına ve ayakların daha soğuk olmasına katkıda bulunabilir.

Yüksek kolesterolünüz varsa, ayak üşümesine neden olan dolaşım sorunları riski daha yüksek olabilir.