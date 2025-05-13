Ayakları betona bulanan köpeğe esnaf koştu

Kaynak: İHA
Ayakları betona bulanan köpeğe esnaf koştu

Düzce'de girdiği inşaat alanında patileri betonla kaplanan sokak köpeği, çevredeki esnafın yardımıyla temizlenerek kurtarıldı.

Olay, Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş bir sokak köpeği, inşaat alanında henüz yeni dökülmüş ve kurumamış betonun içine girdi. Bir süre sonra sokakta dolaşmaya başlayan köpeğin ayaklarındaki betonun donmaya başladığını gören çevredeki esnaf Emre Şentürk, hemen harekete geçti.

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Şentürk, çevredeki arkadaşlarıyla birlikte köpeği alıp yıkadı. Yaşananları anlatan Şentürk, "Dükkanın karşısında bir sokak köpeği vardı, muhtemelen inşaata girip betona basmış. İnsanlar bakıp gülüyordu. Biz de burada esnaf arkadaşlarla acıdık, köpeği alıp hemen yıkadık. Eğer o beton kurusaydı, çok daha kötü olurdu. Bir insanlık göreviydi, yerine getirdik. Zaten ben de hayvan besliyorum. Kapımın önünde 3-4 sokak köpeği var, onlara her ay 5-6 bin lira mama masrafım oluyor. Bu köpeği temizledikten sonra, sanki teşekkür eder gibi dükkana geri döndü. Sevdim, mama verdim. Ara sıra uğruyor buraya" dedi.

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Sokak hayvanlarına her zaman yardım edilmesi gerektiğini belirten Şentürk, "Benim yaptığım şeyi herkesin yapmasını isterim. Çünkü onlar bizim dostlarımız. Yeri geliyor canımızı, malımızı koruyorlar. En azından empati yaparak kendimizi onların yerine koymalıyız" diye konuştu.

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