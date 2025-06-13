'Ayakları kesilecek denilmişti': Yeşilçam’ın efsane ismi Mehmet Uğur'un son hali ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Ayakları kesilecek denilmişti': Yeşilçam’ın efsane ismi Mehmet Uğur'un son hali ortaya çıktı

Türk sinemasının pek çok filminde yer alan efsane isim Mehmet Uğur’dan geçen günlerde üzen haber gelmişti. Kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

300’e yakın rolde yer alan 75 yaşındaki usta isim Mehmet Uğur’dan kötü haber gelmişti. Oyuncunun kalbinde ve bacaklarındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıkmıştı.

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KIZI 'AYAK PARMAKLARI KESİLECEK’ DEMİŞTİ

Mehmet Uğur'un kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabında babasının son durumunu açıklamıştı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz."

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SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Usta ismin tedavi süreci endişeyle beklenirken bir hayranı ziyarette bulundu. Sosyal medya kullanıcısı, Mehmet Uğur'un son halini paylaştı.

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