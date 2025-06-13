'Ayakları kesilecek denilmişti': Yeşilçam’ın efsane ismi Mehmet Uğur'un son hali ortaya çıktı

300’e yakın rolde yer alan 75 yaşındaki usta isim Mehmet Uğur’dan kötü haber gelmişti. Oyuncunun kalbinde ve bacaklarındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıkmıştı.
KIZI 'AYAK PARMAKLARI KESİLECEK’ DEMİŞTİ
Mehmet Uğur'un kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabında babasının son durumunu açıklamıştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz."
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Usta ismin tedavi süreci endişeyle beklenirken bir hayranı ziyarette bulundu. Sosyal medya kullanıcısı, Mehmet Uğur'un son halini paylaştı.
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