Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır

REFİK ARSLAN ÖZTÜRK KİMDİR?
Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Lice, Ömerli ve Demirci kaymakam vekillikleri, Reşadiye, Silopi, Finike ve Söğüt kaymakamlıkları, Sivas vali yardımcılığı ve Bilecik, Niğde, Erzincan, Manisa valilikleri yaptı.
27 Nisan 2008 tarihinde merkez valisi olarak atanmıştır. 1995 yılında Niğde valiliği yaptığı sırada Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004 yılında Erzincan valiliği yaptığı sırada Parlamento dergisi, 2006 yılında Manisa valiliği yaptığı sırada da Meclis Dergisi tarafından yılın valisi seçilmiştir.