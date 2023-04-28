Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır

Yıllar önce İzmir Çeşme arası seyahat eden minibüsü polis durdurur... Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler şok olur. İşte 'itibardan tasarruf olmaz' diyenleri utandıracak olay...

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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 1

Editör: Osmancan Erok

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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 2
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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 3
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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 4
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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 5
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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 6
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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 7

REFİK ARSLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Lice, Ömerli ve Demirci kaymakam vekillikleri, Reşadiye, Silopi, Finike ve Söğüt kaymakamlıkları, Sivas vali yardımcılığı ve Bilecik, Niğde, Erzincan, Manisa valilikleri yaptı.

27 Nisan 2008 tarihinde merkez valisi olarak atanmıştır. 1995 yılında Niğde valiliği yaptığı sırada Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004 yılında Erzincan valiliği yaptığı sırada Parlamento dergisi, 2006 yılında Manisa valiliği yaptığı sırada da Meclis Dergisi tarafından yılın valisi seçilmiştir.

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Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır 8

ÖZTÜRK’ÜN YILIN VALİSİ OLMA HİKAYESİ

Yıllar önce, İzmir ile Çeşme arası seyahat eden bir minibüsü, polis kimlik kontrolü için durdurur. Ayakta seyahat eden bir bey’in kimliğine bakan polisler dona kalır. İçışleri Bakanlığı tarafından verilen kimlikte,Bilecik Valisi yazmaktadır. İlk şaşkınlığı atlatan polisler,”Sayın valim sizi biz götürelim” teklifinde bulunsalar da; “Teşekkür ederim.Tatildeyken,devletin aracına binmem”yanıtını alırlar.

Vali Öztürk, görev yaptığı, Bilecik ,Erzincan, Manisa illerinde de sabahları makama yürüyerek gider, Ankara’ya da valiler toplantısına kendi biletini alarak otobüsle giderdi.

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