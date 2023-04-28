Ayakta yolculuk eden adamın kimliğini gören polisler donar kalır

ÖZTÜRK’ÜN YILIN VALİSİ OLMA HİKAYESİ

Yıllar önce, İzmir ile Çeşme arası seyahat eden bir minibüsü, polis kimlik kontrolü için durdurur. Ayakta seyahat eden bir bey’in kimliğine bakan polisler dona kalır. İçışleri Bakanlığı tarafından verilen kimlikte,Bilecik Valisi yazmaktadır. İlk şaşkınlığı atlatan polisler,”Sayın valim sizi biz götürelim” teklifinde bulunsalar da; “Teşekkür ederim.Tatildeyken,devletin aracına binmem”yanıtını alırlar.

Vali Öztürk, görev yaptığı, Bilecik ,Erzincan, Manisa illerinde de sabahları makama yürüyerek gider, Ankara’ya da valiler toplantısına kendi biletini alarak otobüsle giderdi.