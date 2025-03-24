Ayaktaki nasırların ölümcül o hastalığın habercisi mi? Uzmanlar anlatıyor

Ayak nasırlarının altında yatan nedenler, vücuttaki dolaşım problemleri veya sinir hasarının (nöropati) habercisi olabilir. Bu durumlar, özellikle diyabet hastalarında yaygın olarak görülür ve erken tanı hayati önem taşır.

Mayo Clinic Diyabet ve Metabolik Bozukluklar Uzmanı Dr. Clayton Simmons, nasırların vücuttaki sinir hasarının bir işareti olabileceğini belirtti:

"Diyabet hastalarında görülen periferik nöropati, ayağa uygulanan baskıyı artırarak nasır oluşumuna neden olabilir. Bu nasırlar, tedavi edilmediğinde enfeksiyon riskini artırabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir."

Harvard Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Emily Barker ise şunu ekledi:

"Nasırların oluşumu, dolaşım sistemindeki bozukluklarla da ilişkilendirilebilir. Özellikle diyabet hastalarının ayak sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmesi, komplikasyonların önlenmesi için kritik önem taşır."

NASIRLAR VE DİYABETİN RİSKLERİNİ AZALTMANIN YOLLARI

1. Düzenli Ayak Kontrolleri: Diyabet riski taşıyan bireylerin veya diyabet hastalarının ayaklarını düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

2. Uygun Ayakkabı Seçimi: Rahat ve ayağa uygun ayakkabılar, sürtünme ve baskıyı azaltarak nasır oluşumunu önleyebilir.

3. Profesyonel Bakım: Podologlar veya dermatologlar, nasırların düzenli bakımını yaparak enfeksiyon riskini azaltabilir.

4. Kan Şekeri Kontrolü: Diyabet hastalarının kan şekerini düzenli kontrol etmesi, sinir hasarını ve dolaşım problemlerini azaltabilir.

5. Nemlendirici Kullanımı: Ayakların kuru kalması, nasırların çatlamasını ve enfeksiyon riskini artırabilir. Düzenli nemlendirici uygulamak, cilt sağlığını koruyabilir.

ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Diyabetin neden olduğu komplikasyonlar, erken teşhisle büyük ölçüde önlenebilir.

Uzmanlar, basit gibi görünen nasırların bile dikkate alınarak gerekli sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguluyor.

Ayak sağlığının düzenli olarak izlenmesi, diyabet hastaları için hayati bir önleme stratejisi olabilir.

AYAK SAĞLIĞI, GENEL SAĞLIĞIN ANAHTARI

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, ayakta görülen basit nasırların diyabet gibi ciddi hastalıkların bir işareti olabileceğini göstermekte.

Erken teşhis ve düzenli bakım, hem ayak sağlığını korumanın hem de genel sağlığı desteklemenin en etkili yollarından biri. Ayak sağlığınızı ihmal etmeyin; sağlıklı adımlar, sağlıklı bir yaşamın başlangıcı.