Ayaktaki o böge ölümün işareti mi? Uzmanlar anlattı

Günlük hayatın rutinlerinde gözden kaçan basit bir belirti, kalp yetmezliğinin habercisi olabilir.

Ayaklarda ve bileklerde oluşan şişlik, tıp dilinde periferik ödem olarak bilinen bir durumun en yaygın göstergesi.

Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre, kalp yetmezliği ABD'de 6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor ve bu hastalığın erken evrelerinde periferik ödem, hastaların %78'inde görüldü.

Kardiyolog Dr. Mariell Jessup, "Periferik ödem, kalbin kanı etkili bir şekilde pompalayamaması nedeniyle vücutta sıvı birikimine yol açar. Bu, özellikle alt ekstremitelerde şişliğe neden olur ve ihmal edildiğinde akciğer ödemi gibi ciddi komplikasyonlara dönüşebilir" dedi.

Kalp yetmezliği, kalbin kanı vücuda yeterince dağıtamaması sonucu ortaya çıkan bir durum. Sol ventrikülün zayıflaması veya sertleşmesiyle başlayan bu süreçte, kan damarlarında basınç artışı meydana geliyor. Bu basınç, sıvının damarlardan dokulara sızmasına neden oldu.

Medical News Today'de yayınlanan bir makaleye göre, kalp yetmezliğinin tipik bir belirtisi olan alt ekstremite ödemi, yerçekimi etkisiyle ayaklarda ve bileklerde birikti.

Hastalar sabahları daha az şişlik hissederken, gün ilerledikçe ve ayakta durma süresi uzadıkça belirti şiddetlendi.

Kardiyolog Dr. Angela Ryan Lee, "Bu şişlik, sadece estetik bir sorun değil; kalp yetmezliğinin ilerlemesini işaret eder ve erken müdahale ile yönetilebilir" diye belirtti.

Bilimsel araştırmalar, periferik ödemin kalp yetmezliğinin prognozu açısından kritik bir rol oynadığını doğruladı.

Heart Failure dergisinde yayınlanan bir derleme çalışması, artan ödemin kalp yetmezliğinin kötüleşmesini öngördüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) verilerini analiz ederek, pedal ödem (ayak ödemi) yaşayan bireylerin kalp yetmezliği riskinin %80 daha yüksek olduğunu buldu.

Benzer şekilde, NCBI'de yayınlanan bir inceleme, kalp yetmezliğinde ödem oluşumunun renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) aktivasyonuyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Bu sistemin aşırı çalışması, böbreklerde sodyum ve su tutulmasına yol açarak şişliği tetikledi.

Yabancı uzmanlar da bu konuya dikkat çekti. İngiltere merkezli British Heart Foundation'dan kardiyolog Dr. Parry, "Periferik ödem, kalp yetmezliğinin sessiz bir epidemisi. Hastalar genellikle şişliği yaşlılıkla ilişkilendiriyor, ancak bu, altta yatan bir kardiyak sorunun habercisi olabilir" dedi.

Mayo Clinic'ten Dr. Horlander ise, "Ödemin şiddeti, hastalığın evresini yansıtır. Hafif vakalarda bile ekokardiyografi ile erken teşhis, hastaların yaşam kalitesini artırır" şeklinde uyardı. Bu görüşler, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) 2021 rehberliğinde de yankılanıyor; rehber, periferik ödemi kalp yetmezliği taramasının vazgeçilmez bir parçası olarak tanımladı.

Periferik ödemin nedenleri sadece kalp yetmezliğiyle sınırlı değil. Venöz yetmezlik, böbrek hastalıkları veya ilaç yan etkileri de benzer belirtilere yol açabiliyor. Ancak kalp yetmezliğinde şişlik genellikle simetrik ve her iki ayakta da görülüyor; parmakla bastırıldığında çukur bırakıyor (pitting ödem).

AHA verilerine göre, 65 yaş üstü bireylerde bu belirti, kalp yetmezliğinin en sık görülen ilk işareti.

Tedavi gecikirse, pulmoner ödem gibi acil durumlar gelişebiliyor; bu da nefes darlığı ve öksürükle kendini gösterdi.

Uzmanlar, erken teşhis için şu adımları önerdi:

Günlük kilo takibi (ani artış sıvı birikimini işaret eder), tuz alımını sınırlama ve düzenli egzersiz. Tedavide diüretikler (idrar söktürücüler) gibi ilaçlar sıvı atılımını artırırken, beta-blokerler ve ACE inhibitörleri kalbin yükünü hafifletti.

Dr. Jessup, "Yaşam tarzı değişiklikleri ile kombine edildiğinde, bu tedaviler hastaların hastaneye yatış riskini %50'ye kadar azaltabilir" dedi.

Cleveland Clinic araştırmaları, düzenli takip edilen hastaların beş yıllık sağkalım oranının %60'ı aştığını gösterdi.