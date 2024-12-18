Ayamama Deresi'ne düşüp çamura saplanan kedinin imdadına itfaiye koştu

Kaynak: AA
Ayamama Deresi'ne düşüp çamura saplanan kedinin imdadına itfaiye koştu

İstanbul Ataköy'de dereye düşüp çamura saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Ayamama Deresi'ne düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dereye inerek kediyi çıkardı. Daha sonra itfaiye ekipleri, çamura bulanmış kediyi yıkayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

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Kedinin kurtarılma anları itfaiyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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