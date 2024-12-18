Ayamama Deresi'ne düşüp çamura saplanan kedinin imdadına itfaiye koştu

Ayamama Deresi'ne düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Köpekten kaçan kedi direkte mahsur kaldı
Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dereye inerek kediyi çıkardı. Daha sonra itfaiye ekipleri, çamura bulanmış kediyi yıkayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Kedinin kurtarılma anları itfaiyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı.
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