Ayaneo'dan bir yalanlama ve bir müjde geldi

Ayaneo, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla Flip serisinin sonlandırıldığı yönündeki iddialara son verdi. Şirket, üretimin devam edeceğini ve yeni modellerin de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

AYANEO FLİP VE GELECEĞİ: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ayaneo, Flip serisinin sonlandırıldığına dair çıkan söylentilerin ardından resmi bir açıklama yaparak, yanlış anlaşılmalara son verdi. 28 Şubat'ta yayınlanan güncelleme, önceki bir açıklamada yapılan "Ayaneo Flip üretimi için hemen bir plan bulunmuyor" ifadesinin yanlış yorumlandığını belirtti. Ayaneo, bu ifadenin yalnızca üretimin hemen başlamayacağı anlamına geldiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl artan talep doğrultusunda, üretimin ilerleyen zamanlarda yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ayaneo Flip, Windows tabanlı ilk çift ekranlı taşınabilir bilgisayar olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yenilikçi tasarım, teknoloji severlerin ilgisini büyük ölçüde cezbetmişti. Flip, iki farklı modelde sunuluyor; bir modelde ikinci ekran yerine bir klavye bulunuyor. Ayaneo'nun açıklamasına göre, Flip serisinin geleceği oldukça parlak görünüyor. Üretim, birkaç ay içinde yeniden başlayacak ve birkaç yüz yeni birim daha piyasaya sürülecek. Bu cihazlar, dünya çapında resmi satış kanallarından temin edilebilecek.

FLİP 2 YOLDA

Ayaneo, Flip'in tek seferlik bir cihaz olmayacağını belirterek, serinin gelecekteki modellerinin de aynı ikonik tasarımı koruyacağını, ancak donanımda iyileştirmeler ve yeni özelliklerle geleceğini duyurdu. Ayaneo'nun, Flip sahiplerine cihazlarının bakımını ve destek hizmetini kesintisiz olarak sağlayacağına dair verdiği garanti, kullanıcılar arasında güven oluşturmuş durumda. Ayrıca, şirket, Flip'in üretimini tekrar başlatmadan önce tedarik zinciriyle olan koordinasyonun esnekliğine bağlı olarak, net bir tarih belirlemediklerini açıkladı.

Ayaneo, crowdfunding kampanyasında satılan Flip cihazlarının %98'ini kullanıcılarına ulaştırmışken, yalnızca 18 adet cihaz kaldığını da belirtti. Gelecek aylar içinde bu cihazların tamamlanması planlanıyor. Şirket, üretim ve dağıtım süreci hakkında şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğini ve sosyal medya kanalları ile Indiegogo üzerinden yeni gelişmeleri duyuracağını belirtti.

FLİP 2'NİN DETAYLARI

Flip 2 hakkında henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, Ayaneo'nun duyurduğu gelecekteki planlar, taşınabilir bilgisayar dünyasında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Şirket, Flip 2'nin donanım tarafında ciddi iyileştirmeler yapacak ve cihazın özellikleri bir adım daha ileriye taşınacak. Bu gelişmeler, Ayaneo'nun pazardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.