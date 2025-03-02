Ayaneo'dan bir yalanlama ve bir müjde geldi

Elçin Kılıç
Ayaneo'dan bir yalanlama ve bir müjde geldi

Ayaneo, Flip serisinin sonlandırıldığına dair çıkan söylentileri yalanladı. Flip 2'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ayaneo, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla Flip serisinin sonlandırıldığı yönündeki iddialara son verdi. Şirket, üretimin devam edeceğini ve yeni modellerin de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

csm-img-20241130-143156-f4eacfab93.jpg

AYANEO FLİP VE GELECEĞİ: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ayaneo, Flip serisinin sonlandırıldığına dair çıkan söylentilerin ardından resmi bir açıklama yaparak, yanlış anlaşılmalara son verdi. 28 Şubat'ta yayınlanan güncelleme, önceki bir açıklamada yapılan "Ayaneo Flip üretimi için hemen bir plan bulunmuyor" ifadesinin yanlış yorumlandığını belirtti. Ayaneo, bu ifadenin yalnızca üretimin hemen başlamayacağı anlamına geldiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl artan talep doğrultusunda, üretimin ilerleyen zamanlarda yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ayaneo Flip, Windows tabanlı ilk çift ekranlı taşınabilir bilgisayar olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yenilikçi tasarım, teknoloji severlerin ilgisini büyük ölçüde cezbetmişti. Flip, iki farklı modelde sunuluyor; bir modelde ikinci ekran yerine bir klavye bulunuyor. Ayaneo'nun açıklamasına göre, Flip serisinin geleceği oldukça parlak görünüyor. Üretim, birkaç ay içinde yeniden başlayacak ve birkaç yüz yeni birim daha piyasaya sürülecek. Bu cihazlar, dünya çapında resmi satış kanallarından temin edilebilecek.

flip-kb-5.jpeg

FLİP 2 YOLDA

Ayaneo, Flip'in tek seferlik bir cihaz olmayacağını belirterek, serinin gelecekteki modellerinin de aynı ikonik tasarımı koruyacağını, ancak donanımda iyileştirmeler ve yeni özelliklerle geleceğini duyurdu. Ayaneo'nun, Flip sahiplerine cihazlarının bakımını ve destek hizmetini kesintisiz olarak sağlayacağına dair verdiği garanti, kullanıcılar arasında güven oluşturmuş durumda. Ayrıca, şirket, Flip'in üretimini tekrar başlatmadan önce tedarik zinciriyle olan koordinasyonun esnekliğine bağlı olarak, net bir tarih belirlemediklerini açıkladı.

Ayaneo, crowdfunding kampanyasında satılan Flip cihazlarının %98'ini kullanıcılarına ulaştırmışken, yalnızca 18 adet cihaz kaldığını da belirtti. Gelecek aylar içinde bu cihazların tamamlanması planlanıyor. Şirket, üretim ve dağıtım süreci hakkında şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğini ve sosyal medya kanalları ile Indiegogo üzerinden yeni gelişmeleri duyuracağını belirtti.

ayaneo-flip-8840-16512g-1709567360-b7f9f85b-progressive.jpg

FLİP 2'NİN DETAYLARI

Flip 2 hakkında henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, Ayaneo'nun duyurduğu gelecekteki planlar, taşınabilir bilgisayar dünyasında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Şirket, Flip 2'nin donanım tarafında ciddi iyileştirmeler yapacak ve cihazın özellikleri bir adım daha ileriye taşınacak. Bu gelişmeler, Ayaneo'nun pazardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

ayaneo-flip-ds-review-fallout-76.jpg

Son Haberler
Kızı çakarlı lüks cip ile trafik kurallarını hiçe saymıştı! Cübbeli Ahmet ilk kez konuştu
Cübbeli, kızını "lüks aracın zekatını veriyoruz" diye savundu
Ordu'nun girişinde de çıkışında da yapılıyor! Sürücüleri memnun eden karşılama
Ordu'nun girişinde de çıkışında da yapılıyor! Sürücüleri memnun eden karşılama
9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu
9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması sonuçlandı
Casio,G-Shock GM-110D serisini tanıttı: Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Casio,G-Shock GM-110D serisini tanıttı: Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Osmaniye’de korkutan yangın! İşçiler son anda kurtuldu
Osmaniye’de korkutan yangın! İşçiler son anda kurtuldu