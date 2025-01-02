Ayarını düşürdükleri altınları piyasaya süren 9 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ayarını düşürdükleri altınları piyasaya süren 9 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek ile yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya süren, kuyumcu ve vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik "milyem" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Atölyelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon lira olan altınlara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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