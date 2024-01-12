Ayasofya Cami turistlere ücretli olacak. Fiyat belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ayasofya Cami turistlere ücretli olacak. Fiyat belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı karara göre, Ayasofya Cami, 15 Ocak'tan itibaren ziyaretçi turistler için ücretli olacak. Bakanlık, turistler için giriş ücretinin 25 Euro olacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz ekim ayında Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek olan yabancı turistlerden ücret alınacağını açıklamıştı.

Ayasofya’ya girişler 15 Ocak itibariyle turistlere ücretli olacak. Ayasofya giriş ücreti olarak turistlerden giriş için kişi başı 25 Euro alınacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya dair Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 11 Ocak 2024 tarihli kararda, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 57 ada, 7 parselde kayıtlı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi “Galeri Katı Kısmı” nın 15.01.2024 tarihi itibariyle ziyarete açılacağından dolayı bu tarih itibariyle ibadet ve ziyaret amaçlı olarak iki farklı kısımdan giriş yapılacaktır.

İbadet amaçlı olarak gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ibadet alanı girişinden içeri ücretsiz alınmaya devam edilecek olup, galeri katına ziyaret amaçlı gelen turist ziyaretçiler ise ücretli olarak ziyaretçi girişinden bilet alarak girecektir. Giriş ücreti kişi başı 25 euro olarak belirlenmiştir.

Bilet almak isteyen acentelerin www.dexxmuseums.com adresi “Acente Giriş” sekmesi üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt sonrası kendilerine iletilen şifre ile giriş sağlayarak bilet alımlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bilgilerinize sunulur.

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