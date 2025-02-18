Ayasofya Camii girişinde ayaküstü din sınavı

2020’de ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 15 Ocak 2024’ten beri ‘ziyaretçi yönetim planı’ uygulanıyor.

Sözcü'deki habere göre Türk vatandaşları ücretsiz camiye girerken, ‘ibadet dışında’ seçeneğiyle ayrı bir girişe yönlendirilen yabancı turistler 25 Euro (950 TL) ödüyor. ‘İbadet dışında’ ayrımı zaman içinde Müslüman-Gayrimüslim uygulamasına dönüştü.

Başta Arap ve Afrikalılar olmak üzere namaz kılmak için Ayasofya’ya giden Müslüman yabancı turistlerden de ücret alınmamaya başlandı.

9 yıldır Güney Kore’de yaşayan Youtuber ve gezgin Ali Ertuğrul, ağabeyi ve Müslümanlığı seçen Koreli yengesiyle Ayasofya Camii’ne gitti. Ücret ödemek için gişeye yönelen üçlü, bir görevlinin “Türk ve Müslümansanız ücretsiz girebilirsiniz” uyarısı üzerine diğer girişe yöneldi. İkinci girişteki güvenlik görevlisi, Ali Ertuğrul’un yengesini parmakla göstererek, “Bu kadın Türk değil, giremezsiniz” dedi.

Afrikalı turistlerin ücret ödemeden camiye girdiğini gören Ertuğrul’un tepki göstermesi üzerine diyalog yaşandı:

‘YANINDAKI GAYRİMÜSLİM’

- Ertuğrul: Ne oluyor?

- Güvenlik: Onlar Müslüman.

- Ertuğrul: Benim yengem de Müslüman.

-Hayır, Müslüman değil. Kelime-i Şehadet getirsin.

- Ertuğrul: Ne yaptığınızın farkında mısınız?

Yaşananlar üzerine, camiye ücretsiz girenlerin oluşturduğu kuyruğu videoya çeken Ali Ertuğrul bu kez de güvenlik görevlisini tacizine uğradı.

Hemen polis çağıran güvenlik görevlisi ,“Arkadaş bizi videoya çekiyor da... Üstelik yanında gayrimüslim var” dedi. Polis memurunun itidalli tavrı sonrası gerginlik kısmen yatıştı. İlerleyen dakikalarda ise bir başka güvenlik görevlisi “Nasıl giriyor bunlar?”, “Gidip başörtüsü satın alacaksın” ifadeleriyle tacize devam etti. Gerginlik, Ertuğrul ve ailesinin Ayasofya’ya girişiyle sona erdi.