Ayasofya’nın restorasyonu lise arkadaşına verildi

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Ayasofya’nın restorasyonu lise arkadaşına verildi
Ayasofya’ya dair tartışmalar gündemden düşmüyor. Daha önce Ayasofya’nın tarihi kapıları başta olmak üzere birçok alanı tahrip edilmiş ve bu olaylar, vatandaşların tepkisine yol açmıştı. Ayasofya şimdi de, bir restorasyon projesiyle gündeme geldi.

Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya hakkında, bugüne dek birçok tartışma gündeme geldi. Daha önce tarihi kapıları, freskleri ve birçok bölgesinin tahribiyle gündem yaratan Ayasofya, şimdi ise bir restorasyon projesiyle tartışmaların odağı oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, 27 Aralık 2023 tarihinde Ayasofya’nın üçüncü etap uygulama işi için ihaleye çıktı ve 31 milyon 250 bin TL’lik ihaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait olan Güryapı Restorasyon Taahhüt Şirketi aldı.

Söz konusu şirket, önceleri Ayasofya’nın 218 milyon 500 bin TL değerindeki restorasyon ihalesini de almıştı.

ayasofya1-5twl.jpgBİRÇOK İHALE VERİLMİŞ

Gürsoy’a ait olan şirketler, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını da üstlenmiş, ayrıca Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu gerçekleştirdi.

Gürsoy’un restorasyon şirketi 2015 yılından beri, 20 kamu ihalesine imza attı. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli ise 1 milyar 741 milyon 327 bin TL.

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