Ayasofya'nın tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’nı kıran adamın cezası belli oldu: Ziyarete kapalı olan bölümüne girmişti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Sanık hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edilmişti. Sanat Tarihi Derneği, konu hakkında yaptığı açıklamasında, Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini belirtmişti.

Yaşanan olayına ardından Ayasofya Camii'nin "imparator kapısı" olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile korumaya alınmıştı.

İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü ve Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıran Atif Kasar olduğunu belirterek, Kasar hakkında kurum adına şikayetçi olduklarını söylemişti.

Kapının kırıldığı gece Ayasofya Camii’nin güvenlik grevli olarak nöbet tutan Turgay Benek, mahkemede tanık olarak dinlenmişti.

Benek, “O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’da sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.” dedi.

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"SADECE İTTİRDİM"

Kapıyı kırdığı öne sürülen Atif Kasar hakkında, “Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” dava açılmıştı. Sanık Atif Kasar, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” ifadelerini kullanmıştı.