‘Ayazın Sonu Güneş’ veda etti

Kanal D’nin yaz döneminde ekrana getirmeye başladığı günlük dizi ‘Ayazın Sonu Güneş’, önceki gün 75. bölümüyle final yaptı.

Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi, 22 Temmuz Pazartesi günü ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı. Başladığı haftalarda saat 16.00’da ekranlara gelen dizi, yeni sezonun start almasıyla birlikte saati değiştirilerek 17.15’te yayınlanıyordu. Dizi, yeni sezonun başlamasının ardından gündüz kuşağı programlarının da geri dönmesiyle iyice kızışan reytinglerde istenilen sonuçları alamadı. Kanal yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ekranlara veda etti. Böylece, bu sezonun final yapan ilk günlük dizisi ‘Ayazın Sonu Güneş’ olarak kayıtlara geçti.

Tunca ve Koyuncuoğlu’nun yanı sıra Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil, Yiğit Dikmen ve Neslihan Acar’ın rol aldığı Mednova imzalı dizi, üniversiteli bir genç kız olan Güneş ile iş insanı Ayaz Ersoy’un hikâyesini ekranlara taşıdı.

Sıla’dan ‘Kapkara’ bir şarkı

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Pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, yeni şarkısı ‘Kapkara’yı Karış Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Sıla’ya ait şarkının müziğini ve düzenlemesini İlker Kaleli yapmış. Sıla, sevgilisi İlker Kaleli ile şarkıyı ilk kez geçtiğimiz günlerde Harbiye konserinde seslendirmişti. İkilinin canlı performansı, izleyenleri büyülerken sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

Duygusal bir aşk şarkısı olan ‘Kapkara’, yayınlandığı andan itibaren müzik listelerinde üst sıralara tırmanmaya başladı. Dinleyeni bol olsun.

‘Aldatmak’a Amerika’dan 2 ödül

Türk dizilerinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki başarıları da gururlandırıyor. 2 sezon atv’de ilgiyle takip edilen ‘Aldatmak’ dizisi, Latin Amerika’nın en prestijli etkinliklerinden ‘Produ Ödülleri’nde 2 ödül birden kazanarak geceye damga vurdu.

Törende 4 farklı dalda aday gösterilen ‘Aldatmak’, ‘Yabancı Dilde En İyi Dizi’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ayrıca, Mustafa Uğurlu da dizideki ‘Tarık’ rolüyle ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, bir video mesaj ile içten teşekkürlerini iletirken Mustafa Uğurlu ise, Latin Amerika’daki izleyicilere destekleri için teşekkür etti. Ekibi kutlarım.