Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Aybars da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

Aybars adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Aybars isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

AYBARS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aybars ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Hun İmparatoru Attila'nın amcası.

- Ay ve Pars kelimelerinden, ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı.

AYBARS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aybars ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aybars ismini koymak caizdir.

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