Aybastı Belediyesi’nde tartışmalı atama

Ordu /Murat Yılmaz

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, AK Parti’li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın yaptığı bir atama kamuoyunda tartışma yarattı.

Başkan Gündoğar önce yeğeni Ahmet Gündoğar’ı makam şoförü olarak işe aldı, ardından onu belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.

Söz konusu atama, belediyelerde liyakat ve etik konularını yeniden gündeme taşırken, kamuoyunda büyük tepki topladı. Vatandaşlar, belediyelerde aile bireylerinin üst kadrolara getirilmesini eleştirirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gelişmeler yakından takip edilirken, Aybastı Belediyesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu.