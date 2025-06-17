Aybastı Belediyesi’nin şaibeli personel alımı kamuoyunda tepki çekti

Hakan Yıldız / Ordu

Aybastı Belediyesi Personel Limited Şirketi, 18 Haziran 2025 tarihinde yalnızca bir günlüğüne temizlik işçisi pozisyonu için ilan yayımlayarak iki işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım süresinin bu denli kısa tutulması ve önceki dönemlerde de benzer uygulamaların yapılması, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtı.

BAŞVURU SÜRESİ VE YÖNTEMİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Adaylar, gerekli evraklarla birlikte özgeçmişlerini 18 Haziran günü saat 17.00’ye kadar yalnızca e-posta yoluyla göndermek zorunda. Başka bir başvuru yöntemi kabul edilmezken, sürecin bu kadar dar tutulması şeffaflık açısından eleştiriliyor.

“KİŞİYE ÖZEL ALIM” ENDİŞELERİ

Kamu personeli alımlarında eşitlik ve şeffaflık ilkeleri gereği, adaylara makul bir süre tanınması beklenirken Aybastı Belediyesi’nin uygulaması “kişiye özel alım” iddialarını güçlendiriyor. Geçmişte yapılan kısa süreli ilanlarla ilgili kamuoyundan yoğun tepki gelmişti.

BELEDİYE BAŞKANI YİNE İLÇE DIŞINDA

Personel alım süreciyle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta, Belediye Başkanı’nın yine ilçe dışında olması. Bu durum, kamuoyunda “sorumluluktan kaçınma” ya da “sürece müdahil olmama” şeklinde yorumlanıyor.

ŞARTLAR BELİRSİZLİK İÇERİYOR

İlan şartlarında yer alan “Daha önce belediyede çalışmış olmak tercih sebebidir” ifadesi, sürecin önceden belirlenmiş kişiler lehine şekillendirildiği yönündeki endişeleri artırıyor. Bu durum, yeni iş arayan vatandaşlar açısından ciddi bir engel teşkil ediyor.

VATANDAŞLARDAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Vatandaşlar, belediyenin personel alım sürecini daha uzun başvuru süreleriyle ve daha geniş duyuru imkanlarıyla yürütmesini istiyor. Kamuoyunun beklentisi, belediyenin eşitlik ilkesine uygun, erişilebilir ve hesap verebilir alım süreçleri oluşturması yönünde.

