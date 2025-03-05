Aybastı Devlet Hastanesi doktorlarından Ramazan yardımı

Ordu/ Murat Yılmaz

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, Aybastı Devlet Hastanesi doktorları Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Hastane doktorları tarafından hazırlanan yardım kolilerinde temel gıda ürünleri yer alırken, Ramazan ayında dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla başlatılan bu anlamlı çalışma vatandaşlar ve doktorlar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Yardım kolileri, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilirken, doktorlar toplumda yardımlaşma ve birlik mesajı verdi.