Aybastı Devlet Hastanesi’nde C sınıfı dönüşüm meyvesini verdi

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Aybastı Devlet Hastanesi’nin C sınıfına yükseltilmesiyle ilgili süreci değerlendiren önceki dönem Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, 2025 yılı doktor atamalarında yaşanan yoğun ilgiyi “hizmetin meyvesi” olarak nitelendirdi.

Geçtan, 2018 öncesinde yapılan imza kampanyasına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nden “C sınıfı olmayacak” yanıtı geldiğini hatırlatarak, konunun o dönem kapandığını belirtti. Ancak göreve geldikten sonra süreci yeniden başlattıklarını ifade eden Geçtan, 16 Şubat 2021 tarihinde hastanenin C sınıfına alındığını açıkladı.

“Birçok insan emek verdi, nasip bizim dönemimize oldu. O dönemde ‘C sınıfı oldu da ne değişti?’ diye eleştiriler yapılmıştı. Ancak bugün o değişimin sonuçlarını görüyoruz” diyen Geçtan, Aybastı Devlet Hastanesi’ne 2025 yılı atamalarında 13 doktorun geleceğini ve yaklaşık 300 adayın ilk üç tercihlerine Aybastı’yı yazdığını belirtti.

Geçtan, C sınıfına geçişin uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl ki fındık diktiğinizde meyvesini birkaç yıl sonra alıyorsanız, C sınıfı olmanın hizmet meyvesi de bugün toplanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

SAĞLIKTA YEREL BAŞARI

Aybastı’nın sağlık altyapısında yaşanan bu gelişme, ilçenin hem doktorlar hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlar açısından cazibesini artırıyor. Yerel yöneticilerin kararlılığı ve toplumsal talep, yıllar süren bir dönüşümün temelini oluşturdu.