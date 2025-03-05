Aybastı-Fatsa karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapatıldı.

Murat Yılmaz/ Ordu

Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapatıldı.

Olay, Sayacaturk mevkiinde gerçekleşti. Toprak kayması sonucu yolun bir kısmı tamamen kapanırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerin farklı güzergahını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.

Son Haberler
Meksika pezosu değer kaybetti
Meksika pezosu değer kaybetti
Madrid derbisinde Real, Atletico’yu devirdi
Madrid derbisinde Real, Atletico’yu devirdi
Aybastı-Fatsa karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı
Aybastı-Fatsa karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı
Lille, Dortmund deplasmanından beraberlikle döndü
Lille, Dortmund deplasmanından beraberlikle döndü
İYİ Parti'den Tokat'taki sağlıkta randevu krizine tepki
İYİ Parti'den Tokat'taki sağlıkta randevu krizine tepki