Aybastı-Fatsa karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı

Murat Yılmaz/ Ordu

Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapatıldı.

Olay, Sayacaturk mevkiinde gerçekleşti. Toprak kayması sonucu yolun bir kısmı tamamen kapanırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerin farklı güzergahını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.