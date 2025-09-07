Aybastı’da doğalgaz belirsizliği

Ali Yazan/ Ordu

Ordu'nun Aybastı İlçe Belediye Başkanı İzzet Başkan Gündoğar’ın 2025 yılı içinde 17 Şubat, 29 Nisan, 25 Haziran ve 13 Ağustos tarihlerinde Aksa İşletme Şefliği’ne dört ayrı ziyaret gerçekleştirdiği biliniyor.

Ziyaretlerin her birinde “altyapı çalışmaları ve yeni bölgelerin doğalgaza kavuşması” yönünde istişareler yapıldığı ifade edilmişti.

Ancak yılın sonuna gelinirken, Aybastı’da tek bir yeni doğalgaz hattı çalışması dahi yapılmadı. Bu durum, ziyaretlerden herhangi bir somut sonuç alınmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Vatandaşlar, 2025 yılı bitmek üzereyken Başkan Gündoğar’dan şu sorulara yanıt bekliyor:

Bu dört ziyaretin sonucunda hangi kararlar alındı?

2026 yılı için Aksa’dan herhangi bir söz ya da teminat verildi mi?

Yarım kalan doğalgaz faaliyetlerinin tamamlanması için somut bir takvim hazırlandı mı?

Yıl sonuna kadar doğalgaza kavuşacak cadde ve sokaklar hangileri olacak?

Belirsizlik nedeniyle halkın ciddi bir mağduriyet yaşadığı belirtiliyor. Vatandaşlar, kömür alıp almama, evlerine doğalgaz hattı döşetip döşetmeme konusunda ikilemde kalıyor. Ekonomik ve psikolojik baskı her geçen gün artarken, Aybastı kamuoyu Belediye Başkanı’ndan net bir açıklama bekliyor.