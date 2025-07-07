Aybastı’da gece yarısı kaza şoku! 2 kişi hastanelik oldu

Murat Yılmaz-Ordu/YENİÇAĞ

Olay, saat 22.22 civarında Aybastı ilçe merkezindeki ana caddede gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, seyir halindeki beyaz otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen siyah araca yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Yaralanan iki kişi, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.