Aybastı’da gece yarısı kaza şoku! 2 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçlarda ciddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Yılmaz-Ordu/YENİÇAĞ

Olay, saat 22.22 civarında Aybastı ilçe merkezindeki ana caddede gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, seyir halindeki beyaz otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen siyah araca yandan çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

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Kazayı fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

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Yaralanan iki kişi, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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