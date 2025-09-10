Aybastı'da otogar çelişkisi: Kimin malı, kimin idaresi?

Ordu / Hakan Yıldız

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı’ya “yeni otogar” kazandırdığını kamuoyuna gururla duyurdu. Ancak kamuoyunda oluşan soru işaretleri, bu yatırımın gerçekten “yeni” olup olmadığına dair ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

YATIRIM MI, RESTORASYON MU?

Büyükşehir’in “modern otogar” olarak lanse ettiği bina, aslında 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile birlikte kendilerine devredilmişti. Aradan geçen 11 yılda bina kaderine terk edildi, halk mağdur oldu, şehirlerarası ulaşım düzensiz şekilde sürdü. Bugün yüzde 95’i tamamlandığı belirtilen yapı, kamuoyunda “gecikmiş bir restorasyon” olarak değerlendiriliyor.

MÜLKİYET BELİRSİZLİĞİ: KİMİN MALI?

En büyük tartışma ise terminalin mülkiyeti üzerine. Bina gerçekten Büyükşehir Belediyesi’ne mi ait, yoksa Aybastı Belediyesi mi söz sahibi? Eğer mülk Büyükşehir’inse, 11 yıldır kira ödeniyor mu? Kira ödenmediyse neden yıllarca atıl bırakıldı? Eğer Aybastı Belediyesi’nin mülküyse, Büyükşehir hangi yetkiyle “bizim yatırımımız” açıklaması yapabiliyor?

YÖNETİM KARMAŞASI: KİM İŞLETECEK?

Kanunlara göre şehirlerarası otogarların idaresi Büyükşehir Belediyelerine ait. Ordu’nun diğer ilçelerinde bu uygulama geçerliyken Aybastı’da neden farklı bir durum söz konusu? Terminalin girişine “Aybastı Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali” tabelası asılması, yetki karmaşasını daha da derinleştiriyor. İlçe belediyesinin bu tür bir tesisi yönetme hakkı var mı?

HALK NE İSTİYOR?

Aybastı halkı, yıllardır süren belirsizlikten yorulmuş durumda. Şeffaflık talep ediyor, açık ve net cevaplar bekliyor:

- Bu bina kimin malı?

- Kim kira ödedi, kim ödemedi?

- Otogarı kim işletecek?

Bu sorular yanıt bulmadıkça, “yeni yatırım” söylemi halk nezdinde güven vermiyor.