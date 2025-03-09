Aybastı'da yangın!

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Perşembe Yaylası’nda Ahmet Aksoy adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilen bir evde bilinmeyen bir nedenle bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekiplerinin bölgede bulunan yaklaşık 1 metre kar nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiler.

Aybastı Belediyesi ekiplerinin kar nedeniyle kapalı olan yolu açmasıyla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında evde büyük hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, ancak soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra detaylı inceleme yapılacağını belirtti.

Yangınla ilgili paylaşım yapan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, “İlçemiz Perşembe Yaylası’nda çıkan yangına, 1 metre karın içinde ekiplerimiz amansız bir mücadele vererek müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangından etkilenen Ahmet Aksoy ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ilçemizi her türlü afetten korusun.” ifadelerine yer verdi.