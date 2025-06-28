Aybige Su Irçağ'dan tarihi başarı

Maratona tek solo kadın sporcu olarak katılan Irçağ, Capri Marina Grande'den başlayan ve Napoli kıyılarına kadar uzanan 36 kilometrelik zorlu parkuru 8 saat 45 dakikada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfı tamamlayan 21 yaşındaki sporcu, bu başarısına sportif ve akademik olarak geçirdiği zorlu bir dönemin ardından uzandı.

"İKİ YOLU BİRLİKTE YÜREMEYİ SEÇTİM"

Irçağ, yaptığı açıklamada, "Bu yalnızca benim değil, birlikte çalıştığım ekibimin, bana inanan ailemin ve kadın sporcuların başarısıdır. Tıp öğrencisi olmakla bu hedef arasında seçim yapmam gerektiğini söyleyen çok oldu. Ancak ben, iki yolu birlikte yürümeyi seçtim." ifadelerini kullandı.