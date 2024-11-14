Aybüke Pusat güzellik sırrının reçetesini verdi: Her gün yapıyorum

Kaynak: Haber Merkezi
Aybüke Pusat güzellik sırrının reçetesini verdi: Her gün yapıyorum

Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaşan güzel oyuncu Aybüke Pusat, başarılı oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan ünlü isim güzellik sırrının reçetesini verdi.

Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Pusat yüzü olduğu markanın lansmanında güzellik sırrını paylaştı.

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GÜZELLİK SIRRINI İLK KEZ AÇIKLADI

Pusat; "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" ifadelerini kullandı.

Günlük bakım rutinlerinden de bahseden Aybüke Pusat, "Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum. Her gün yüzüme masaj yaparım" dedi.

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AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun oldu.

Pusat daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti. Güzel oyuncu 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

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