Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde Selanik'e gitti. Güzel oyuncu Selanik'te yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 1
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 2

27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 3

Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni topluyor.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 4

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmişti.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 5

Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında ekranlara gelen Medcezir isimli dizide rol alarak yaşadı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 6

Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan Aybüke Pusat'ın son pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 7

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 8

Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta oynayan Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde Selanik'e gitti.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 9

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar ile tekrar gündeme geldi.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 10

Pusat'ın o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 11
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 12

İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı…

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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 13
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 14
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 15
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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 16
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