Aybüke Pusat’ın yerine bakın kim geliyor! Boykot paylaşımı nedeniyle Teşkilat’tan kovulmuştu

Boykot paylaşımı yaptığı için diziden gönderilen Aybüke Pusat'ın ardından Teşkilat dizisinin yeni sezonunda kimin rol alacağı merak konusu olmuştu. Tolga Sarıtaş’ın yeni partneri belli oldu.

6. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkamaya hazırlanan Teşkilat dizisi için Rabia Soytürk ile anlaşmaya gidildi. Birsen Altuntaş’ın bilgilerine göre Soytürk dizide “Hilal” karakterine hayat verecek.

ERKAN PETEKKAYA DA DEVAM EDECEK

Öte yandan Erkan Petekkaya da geçtiğimiz sezon Teşkliat dizisinde rol almıştı. Bu sezon dizide rol alıp almayacağı merak konusu olan oyuncu, yeni sezon için devam kararı verdi.