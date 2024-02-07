Aycan Fenercioğlu'ndan yeni düzenleme açıklaması

Bu değişiklikle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapabilmesi ve bunun için gerekli kuralların belirlenmesi hedefleniyor.

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, taslak tasarıyı değerlendirerek, bu değişikliğin sektöre olumlu yansıyacağını ve birçok projeye imkan sağlayacağını söyledi.

Fenercioğlu, şunları ifade etti: "Bu düzenlemeyle GYF'lerin gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılıyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının geliştirme yapabilme taslağı bir an önce kabul edilirse sektöre yeni bir nefes olur.

Bu tasarı sayesinde gayrimenkul yatırım fonları, arsa fonları, inşaat yapımına giriyor. Doğru finansman ve iyi modellemeyle birçok proje hayata geçirilebilir.

Ülkemizde gayrimenkul yatırım fonlarının son zamanlarda arttığını ve inşaat sektörüne katkıda bulunduğunu gördük.

Gayrimenkul yatırım fonlarının bu tasarıyla kentsel dönüşümde de birçok projeye destek olacağına inanıyorum. Uygulamanın en kısa zamanda başlamasını diliyorum."