Aycan Fenercioğlu'ndan yeni düzenleme açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Aycan Fenercioğlu'ndan yeni düzenleme açıklaması
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılması planlanıyor.

Bu değişiklikle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapabilmesi ve bunun için gerekli kuralların belirlenmesi hedefleniyor.

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, taslak tasarıyı değerlendirerek, bu değişikliğin sektöre olumlu yansıyacağını ve birçok projeye imkan sağlayacağını söyledi.

Fenercioğlu, şunları ifade etti: "Bu düzenlemeyle GYF'lerin gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılıyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının geliştirme yapabilme taslağı bir an önce kabul edilirse sektöre yeni bir nefes olur.

Bu tasarı sayesinde gayrimenkul yatırım fonları, arsa fonları, inşaat yapımına giriyor. Doğru finansman ve iyi modellemeyle birçok proje hayata geçirilebilir.

Ülkemizde gayrimenkul yatırım fonlarının son zamanlarda arttığını ve inşaat sektörüne katkıda bulunduğunu gördük.

Gayrimenkul yatırım fonlarının bu tasarıyla kentsel dönüşümde de birçok projeye destek olacağına inanıyorum. Uygulamanın en kısa zamanda başlamasını diliyorum."

Son Haberler
Yeniden Refah'ın seçim sloganındaki Erdoğan detayı dikkat çekti Gündem
Yeniden Refah'ın seçim sloganındaki Erdoğan detayı dikkat çekti
Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde Spor
Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde
Beşiktaş'ta James Rodriguez gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta James Rodriguez gelişmesi
Valilik duyurdu! Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 8 gün süreyle yasaklandı Gündem
Valilik duyurdu! Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 8 gün süreyle yasaklandı
Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın bir an önce atması gereken adımı açıkladı Ekonomi
Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın bir an önce atması gereken adımı açıkladı
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile bir araya geldi Gündem
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile bir araya geldi
Arkadaşlarınızla derin bir bağınız olduğunu gösteren 7 işaret Yaşam
Arkadaşlarınızla derin bir bağınız olduğunu gösteren 7 işaret