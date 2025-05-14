Aycan Varış’tan olay olacak Kısmetse Olur itirafı! Yıllar sonra yaşadıklarını tek tek anlattı

Kısmetse Olur yarışma programıyla tanınan Aycan Varış, yıllar sonra konuk olduğu programda, Kısmetse Olur yarışma programıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ESKİ AŞKINA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kısmetse Olur yarışmasında Onur Yüksel ile aşk yaşayan Aycan Varış, geçtiğimiz aylarda eski aşkına geri döndüğü haberleriyle gündem olmuştu. Varış, bu kez de katıldığı yarışmayla ilgili yaptığı itiraflarla gündem oldu.

"BANA ANKSİYETE İLACI VERMİŞLER"

Kısmetse Olur programı ile tanınan Aycan Varış, program hakkında bilinmeyenleri anlattı. Fenomen isim Aycan Varış, yaşadıklarını şu ifadelere anlattı:

"Benim çok kriz geçirdiğim bir anım var. Hayatımda antideprasan ne bilmiyorum. Annem kanser tedavisi görüyor. Beni göndermediler. Çünkü benimle ilgili bir olay var ve çıkıp tartışacağım. Yalvardım, ayaklarına kapandım yine de göndermediler. Bana en düşük bir doz sakinleştirici vereceklerini söylediler bana anksiyete ilacı vermişler. Ben o ilaçla elimi, kolumu tutamadım. Kaç kere kesildi o yayın."

"BEN O ZAMAN ŞİKAYETÇİ OLSAYMIŞIM"

"O sırada beni kamçılamak için arkadaşım bana annemle ilgili bir söz etti. Kıza bunu söylettiler. Ben tabii o sırada çıldırdım. Zaten sarhoş gibiyim. Ayakkabı filan çıkardım. Kıza pitbull kafalı demişim. O benim tabirim bile değil. İzleyince gülüyorum. Ben o zaman şikayetçi olsaymışım."