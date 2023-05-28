Ayçekirdeği yararlı mı zararlı mı

Editör: Erkavim Yıldırım

Ayçekirdeği, bilimsel adı Helianthus annuus olan ayçiçeği bitkisinin tohumlarıdır. Bu tohumlar sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun güvendiği faydalı besinleri de içerir. Vücuda önemli miktarda E vitamini (alfa-tokoferol) ve B6 verirler. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen çeşitli antioksidanlar ve karotenoidler de sağlıyorlar. Ayçiçeği tohumlarında kafi derecede tiamin, sodyum, magnezyum, selenyum, manganez ve fosfor vardır. Ayrıca az miktarda çinko, bakır ve demir de bulabilirsiniz. Peki, Ayçekirdeğinin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

YARARLARI NELER

Ayçekirdeğinin sağlık açısından faydalarından bazıları şöyle:

Kolesterol seviyelerini dengede tutar

Kanada’da yapılan bir araştırma çalışması, fitosterollerin, kolesterolü kontrol eden harika bir bileşik olduğunu kanıtlamıştır. Fitosteroller ayçiçeği çekirdeği ve antep fıstığında en yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu nedenle, her gün bir avuç ayçekirdeği yemek, LDL kolesterol seviyelerini; atardamarlardaki ve kan damarlarındaki plak birikimini azaltarak kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir.

Cildi gençleştirir

Ayçekirdeği antioksidanların bir güç merkezidir. Ayçekirdeğinin en iyi bileşenlerinden biri yüksek E vitamini içeriğidir. E vitamini cilt için bir antioksidan görevi görebilir ve kan dolaşımını artırarak ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildi gençleştirir.

Beyin sağlığını geliştirir

Ayçekirdeğinin beyin üzerinde sakinleştirici bir etkisi olabileceği ve aynı zamanda ruh halini düzeltmeye yardımcı olabileceği çeşitli çalışmalarda kanıtlanmıştır. Ayçekirdeğinin bu özelliği, tohumlarda bulunan yüksek triptofan içeriğinden kaynaklanmaktadır. Triptofan içeren yiyecekler tükettiğinizde, beyniniz bir nörotransmitter olan serotonin üretimini etkili şekilde arttırır. Serotonin ayrıca gerilimi azaltır, böylece rahat bir his yaratır. Ayçekirdeğindeki kolin içeriği hafıza ve görme fonksiyonlarında hayati bir rol oynar.

Sağlıklı bir kalp

Ayçekirdeği yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalığa karşı etkili bir şekilde koruyan yüksek miktarda betain içerir. Ayrıca, bu tohumlarda arginin varlığı da sağlıklı bir kalp için vazgeçilmezdir. Liganlar kan kolesterolünü uygun seviyelerde tutar, böylece kalp krizlerini ve aterosklerozu önler.

Kilo vermek isteyenler için

Ayçekirdeği kalori bakımından yüksek olsalar da, aynı zamanda iyi miktarda diyet lifi barındırırlar. Bu, sindirim sürecini hızlandırmaya ve kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Dahası, lif vücudun doymuş hissetmesine yardımcı olarak aşırı yeme isteğini bastırır.

Hücresel hasarı önler

Ayçiçeği tohumları günlük beslenme ihtiyacının hayati bir bileşeni olan E vitamini bakımından zengindir. Ayçekirdeği; Serbest radikaller çeşitli hücresel hasarlara ve hastalıklara yol açabileceğinden, insan vücudunda serbest radikallerin geniş çapta yayılmasını engelleyen antioksidan kaynaklarıdır. Bu ayrıca dolaşım sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur. E Vitamini ayrıca yaralanma durumlarında kolayca kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur ve böylece iyileşme sürecini hızlandırır. Ayçekirdeği ayrıca kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayçiçeği tohumlarında bulunan selenyum hücresel hasarı onarır ve kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.