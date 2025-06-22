Ayçiçeği tarlaları sarı bir görsel şölen oluşturdu

Kahramanmaraş'ta açan ayçiçekleri, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sunuyor. Sarıya bürünen tarlalar, gün doğumu ve batımında kartpostallık manzara sunuyor.

Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu Mahallesi sınırlarında çiftçilerin ekimini yaptığı ayçiçeği, hem ekonomik bir kazanç sağlıyor hem de görsel şölen sunuyor. Güneşle birlikte başlarını çeviren binlerce ayçiçeği, doğayla iç içe vakit geçirip fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezine yakın noktadaki tarlalara gidenler özellikle sosyal medya için fotoğraflar çekiyor.

Üretici Yahya Yenen, "Bölgemiz Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu çiftliği. Bölgemizde birçok ürün yetişiyor. Ayçiçeği, hububat, yağlık ve çerezlik ay çiçek üretimi de yapılıyor. Şu anda tam günebakan dediğimiz görüntü var. Görsel şölen oluşturuyor ve üretim son hızla devam ediyor" diye konuştu.