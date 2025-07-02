Ayçiçeği ve pamuk tarlaları incelendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayçiçeği ve pamuk tarlaları incelendi

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım alanlarında yürütülen denetim ve inceleme çalışmaları sürerken, pamuk ve ayçiçeği tarlalar incelendi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen ilçe tarım ekipleri, bölgede ekili olan ayçiçeği ve pamuk tarlalarında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, ürünlerin gelişim durumu ve tarlalardaki genel durum değerlendirildi. Ekipler, çiftçilerle de bir araya gelerek tarımsal üretimde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yaptı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizde üretimi yapılan Ayçiçeği ve Pamuk ekili alanlarda incelemelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada ayrıca, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve verim kayıplarını önlemek amacıyla benzer saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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