Ayçiçeğinde fiyat şoku: Üreticiye ek ödeme müjdesi

YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olan Trakya bölgesinde, üreticilerin merakla beklediği haber geldi. Trakya Birlik, 2025 hasat sezonu için ayçiçeği kesin alım fiyatını açıkladı. Yönetim Kurulu’nun kararıyla, 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogram fiyatı 33 lira olarak belirlendi. Bu karar, avans fiyatı olan 28 liranın üzerine 5 liralık ek ödeme anlamına geliyor. Üreticiler, bu fark ödemesiyle rahat bir nefes alırken, kararın tarım sektörüne ve piyasalara etkisi merak konusu oldu.

FİYAT ARTIŞININ PERDE ARKASI

Trakya Birlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin emeğini desteklemek amacıyla fiyat politikalarını titizlikle belirledi. Yönetim Kurulu, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, üretim maliyetleri ve yağ oranına göre verimlilik gibi faktörleri dikkate alarak kesin fiyatı 33 lira olarak sabitledi. Avans fiyatının açıklanmasının ardından üreticilerden gelen talepler ve piyasa koşulları, bu artışta etkili oldu. Yetkililer, bu kararın üreticilerin yüzünü güldüreceğini ve tarımsal üretimi teşvik edeceğini vurguladı.

ÜRETİCİYE NEFES ALDIRAN KARAR

Ayçiçeği, Trakya’nın tarımsal ekonomisinde stratejik bir ürün konumunda. Bölgede binlerce çiftçi, geçimlerini bu ürünle sağlıyor. Kesin fiyatın 33 lira olarak açıklanması, üreticiler arasında memnuniyetle karşılandı. Çiftçiler, artan girdi maliyetleri karşısında bu ek ödemenin kendilerine önemli bir destek sağlayacağını ifade etti. Trakya Birlik’in şeffaf fiyat politikası, üreticilerin güvenini kazanırken, sektörde istikrarı sağlama yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PİYASALAR VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİ

Kesin fiyat artışı, sadece üreticileri değil, aynı zamanda yağ sektörünü ve tüketicileri de etkileyecek. Ayçiçeği yağı fiyatlarında olası bir artış, market raflarına yansıyabilir. Ancak uzmanlar, bu fiyat düzenlemesinin, kaliteli üretim ve sürdürülebilir tarım açısından uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Trakya Birlik’in bu adımı, hem yerel ekonomiyi canlandırmayı hem de gıda güvenliğini desteklemeyi hedefliyor.

GELECEĞE UMUTLA BAKIŞ

Trakya Birlik’in ayçiçeği fiyatlarındaki bu düzenlemesi, tarım sektöründe morale ihtiyaç duyulan bir dönemde geldi. Üreticiler, bu artışın yeni sezonda daha fazla üretim için motivasyon sağlayacağını düşünüyor. Tarım uzmanları, bu tür desteklerin, genç çiftçilerin sektöre olan ilgisini artırabileceğini ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Trakya Birlik’in önümüzdeki dönemde de üreticiyi destekleyici politikalar izlemesi bekleniyor.