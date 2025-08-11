Ömer ERGİN - EDİRNE / YENİÇAĞ

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi son iki yıldır Trakya'da da hissedildiğini ifade eden İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin Edirne’nin de içinde bulunduğu pek çok ilimizde bu yıl kuraklık ve aşırı sıcakların etkili olduğunu, özellikle ayçiçeği başta olmak üzere birçok üründe verimde düşüşler gözlendiğini dile getirdi.

Trakya genelinde ayçiçeği üreticilerinin kötü bir sezon geçirdiğini vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği üretiminin yoğun yapıldığı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi ilerimizde ayçiçeğinin olumsuz hava koşullarından etkisi nedeniyle verimlerde büyük düşüş yaşanmaktadır. Özellikle Meriç, Uzunköprü, Enez gibi bazı ilçelerimizde lokal olarak %70'lere varan verim kayıpları var, sadece ayçiçeğinde değil, diğer yazlık bitkilerde de verim kayıpları izleniyor. Kuraklık, aşırı sıcak ve olumsuz hava koşullarının ayçiçeği gelişimini olumsuz etkileyerek verim ve kaliteyi düşürdüğünü ifade eden Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü: verim ve kalite düşüklüğü çiftçimizi ekonomik olarak zora sokmuştur normal yıllarda Dekara 150 -200 Kg olan verim ortalamaları bu yıl 50-80 Kilolara kadar gerilemiştir. Ayçiçek üreticisi en zorlu sezonlarından birini yaşamaktadır. Bu durum zaten zorda olan çiftçimizin belini iyice bükmüştür. Ayçiçek prim desteği tekrar uygulamaya alınmalıdır.