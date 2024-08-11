Ayçiçek üretiminde rekor artış

Kaynak: İHA
Ayçiçek üretiminde rekor artış

Sivas'ta ayçiçeği üretimi, 2024 yılında rekor seviyeye ulaşarak önceki yıla oranla yüzde 40 artış gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas'ta, Covid-19 döneminin ardından 2022 yılında 50 bin dekarlık alanda ekilen ayçiçeği, 2023'te 72 bin dekara, 2024 yılında ise 106 bin dekara çıktı.

Bu yıl 66 bin dekar alanda yağlık, 40 bin dekarda ise çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Eylül ayında hasadı yapılacak olan ayçiçeği, Sivas çiftçisini umutlandırıyor.

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, artan ayçiçeği üretimi hakkında açıklamalarda bulunarak, pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sonrasında ayçiçeği üretimine yöneldiklerini belirtti. Çetindağ, "2023 yılında 72 bin dekar arazi üzerine ayçiçeği ekilmişti. Bu yıl Tarım İl Müdürlüğümüzün verilerine göre 106 bin dekar üzerinde ayçiçeği ekildi. Sivas'a göre bu büyük bir rakam. Eğer alım gücü yükseltilirse, bu rakamı daha da artırabiliriz. Sivas çiftçisi, devletimizin yanında durmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı fiyatları yükseltirse, ayçiçeği ekim alanını daha da genişletebiliriz" dedi.

Son Haberler
Acun Ilıcalı kancayı attı Spor
Acun Ilıcalı kancayı attı
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü Yaşam
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Gündem
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı Yaşam
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti Magazin
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti
Edirne'de 19 kaçak yakalandı Gündem
Edirne'de 19 kaçak yakalandı
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza Yerel Haberler
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza