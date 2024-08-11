Ayçiçek üretiminde rekor artış

İç Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas'ta, Covid-19 döneminin ardından 2022 yılında 50 bin dekarlık alanda ekilen ayçiçeği, 2023'te 72 bin dekara, 2024 yılında ise 106 bin dekara çıktı.

Bu yıl 66 bin dekar alanda yağlık, 40 bin dekarda ise çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Eylül ayında hasadı yapılacak olan ayçiçeği, Sivas çiftçisini umutlandırıyor.

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, artan ayçiçeği üretimi hakkında açıklamalarda bulunarak, pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sonrasında ayçiçeği üretimine yöneldiklerini belirtti. Çetindağ, "2023 yılında 72 bin dekar arazi üzerine ayçiçeği ekilmişti. Bu yıl Tarım İl Müdürlüğümüzün verilerine göre 106 bin dekar üzerinde ayçiçeği ekildi. Sivas'a göre bu büyük bir rakam. Eğer alım gücü yükseltilirse, bu rakamı daha da artırabiliriz. Sivas çiftçisi, devletimizin yanında durmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı fiyatları yükseltirse, ayçiçeği ekim alanını daha da genişletebiliriz" dedi.