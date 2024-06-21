Ayçiçek yağından kötü haber. Almak hayal olacak

Küresel piyasalarda artış gösteren ayçiçek yağı fiyatlarının raflara yansıması bekleniyor. Hindistan ve Avrupa'nın talebi arttı. Ukrayna'daki ayçiçek çekirdeğinin stokları 1 milyonun altına düşünce ham yağ fiyatları bir anda tetiklendi. Ham yağ fiyatları bir ayda yüzde 20'ye yakın artış gösterdi. Ton fiyatı 870 dolardan 1.030 dolara fırladı.

Dış piyasadaki bu artış iç pazara da yansıyacak gibi. Sektör temsilcileri bayram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüzde 10'luk bir artış yaşanabileceği görüşünde. Zincir marketler kendi markalı ayçiçek yağını 195 lira seviyesinde veriyor. Markalı ürünlere gelince fiyatlar bir anda değişiyor. O fiyatlarda 250 liradan başlıyor. Yurt dışındaki fiyat artışına dikkat çeken fiyat Kadooğ­lu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, bir ay ön­ce 870 dolar seviyesinde olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1.020 ile 1.030 dolara yükseldiğini söyledi.

UKRAYNA'DA STOKLAR DÜŞTÜ.

Taleple birlikte ayçiçek yağının fiyatanın yükseldiğini belirten Yıldırım, Rus ve Ukray­nalı satıcılar, Hindistan ve Av­rupa’dan gelen yüksek taleple birlikte fiyat artırdıklarını söyledi. Mısır'daki ham yağ ihalesinde günün koşullarına göre çok yüksek fiyatla sonuçlandığına dikkat çeken Yıldırım, fiyat artışını tetiklediğini ifade etti.

Temmuz ayının ikinci yarısından sonra Ukrayna'da ayçiçek çekirdiğinin 1 milyon tondan daha az bir seviyeye düşüceğinin öğrendiklerini kaydeden Yıldırım'a fiyatların tetiklenmesinin bir başka nedeni olduğunu kaydetti.

Kadooğ­lu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım'a göre ham yağ fiyatlarının 1.000 dolar seviyesinde devam edecek.

Yurt dışında ham yağın maliyetinin 45 bin lira olduğunu belirten Yıldırım yurt içinde ise Tarım Kredi Kooperatifi ve Trakya Birlik aracılığıyla fiyatların baskı altına alındığını söyledi. Bayram öncesi ham ayçiçek yağının tonunun 36 bin lira sevipesinde olduğunu hatırlatan Yıldırım, ton fiyatının 38-39 bin lira seviyesine çıkabileceğini ve bu fiyatın oluşmasının gayet norma olduğunu söyledi.

‘’AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NORMALİN ÇOK ALTINDA SEYREDİYOR’’

Muzaffer Yıldırım, "Ayçiçek yağı fiyatları, şu anda normalde olması gerekenin çok altında. Maliyetin altında fiyatlarla raflarda bulunuyor ve imalatçı firmalar çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fiyat artışının bayramdan sonra birden raflara yansıması mümkün değil. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 300 lira olması da çok mümkün gözükmüyor. Fiyat 230 ile 250 lira civarına gelebilir. Fiyatın olması gereken seviye ise maksimum 250 lira civarında olur" dedi.