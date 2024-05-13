Mansur Yavaş'ın gizli et yardımları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'ın gizli et yardımları
Ankara’da uygun fiyatlı satılan et kuyruğundaki bir emekli evine sadece Mansur Yavaş’ın verdiği destek ile et girdiğini ifade etti.

Yoksulluğa mahkum edilen emekliler kırmızı ete ulaşmakta gün geçtikçe zorlanmaya devam ediyor. KRT TV Ekonomi editörü Olcay Aydilek, Ankara Ulus’ta yer alan Et ve Süt Kurumunda et kuyruğunda olan vatandaşlara mikrofon uzattı. Sırada olan bir emekli vatandaş, evine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı et desteği ile et girdiğini ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-05-13-144849.png

“ALLAH RAZI OLSUN ONDAN”

Emekli vatandaş, Aydilek’in sorduğu “Ayda kaç kilo et giriyor evinize?” sorusuna, “Aylık Mansur Yavaş'ın verdiği et yardımları var. Sağ olsun, Allah razı olsun, onun sayesinde alabiliyoruz” cevabını verdi.

Yıllardır ekonomik krizin ateşi özellikle emeklilerin mutfağında yanmaya devam ediyor. Yerel seçim sonuçlarına kadar etki eden ekonomik kriz sonrasında bazı belediyeler sosyal belediyecilik faaliyetlerini artıracağını açıklamış, kırmızı et konusunda Mansur Yavaş bir adım atmıştı.

Her ay sosyal destek alan ailelerin Başkent kartlarına o ayki et fiyatına bakılarak bir kiloluk et yardımı yapılıyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE "GİZLİ YARDIM"

Osmanlı Döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde yoksul vatandaşlara yardımlar gizli bir şekilde yapılırdı. Bu yönde ferman dahi yayınlanmıştı. Durumu olmayan vatandaşlara devlet kurumları yardımları gizli bir şekilde yapardı.

Hatta bu yardımlar akşam saatlerinde yapılırdı ki, kendisine yardım yapılan kişilerin gururları incinmesin diye bu yardımlar özellikle akşam saatlerinde yapılırdı.

Ankara'da da bu geleneğin sürdürülmesi için yoksul ve desteğe muhtaç olan vatandaşlara gizli bir şekilde yardım yapılıyor ve kendilerine kart verilen kişilerin hesaplarına her ay 1 kilo et alabilecekleri et parası yatırılıyor.

İlgili Haberler
Kuzey Kore liderinin atışı hedefe varmadan generalleri alkış yağmuruna tuttu
Sen nasıl bir ruh hastasısın. İnsanların yanından geçerken bağırarak korkuttu
Ucuz et kuyruğundaki vatandaş, 'Utanıyorum tarım ülkesi Türkiye bu hale getirildi'
Hem bu soğukta ucuz et kuyruğunda bekleyip hem de 17 bin lira yeter ev almaya diyen emekli gündem oldu
Hem bu soğukta ucuz et kuyruğunda bekleyip hem de 17 bin lira yeter ev almaya diyen emekli gündem oldu
80 öncesinde tüp kuyrukları vardı diyorlardı. Bugün ucuz ekmek, ucuz et kuyruğundalar
Son Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi Yerel Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu Yaşam
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
Kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Kaçak sigara operasyonu
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi Spor
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı
Kar Muş’u esir aldı Gündem
Kar Muş’u esir aldı
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik Yemek Tarifleri
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik