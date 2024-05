Mansur Yavaş'ın gizli et yardımları

Yoksulluğa mahkum edilen emekliler kırmızı ete ulaşmakta gün geçtikçe zorlanmaya devam ediyor. KRT TV Ekonomi editörü Olcay Aydilek, Ankara Ulus’ta yer alan Et ve Süt Kurumunda et kuyruğunda olan vatandaşlara mikrofon uzattı. Sırada olan bir emekli vatandaş, evine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı et desteği ile et girdiğini ifade etti.

“ALLAH RAZI OLSUN ONDAN”

Emekli vatandaş, Aydilek’in sorduğu “Ayda kaç kilo et giriyor evinize?” sorusuna, “Aylık Mansur Yavaş'ın verdiği et yardımları var. Sağ olsun, Allah razı olsun, onun sayesinde alabiliyoruz” cevabını verdi.

Yıllardır ekonomik krizin ateşi özellikle emeklilerin mutfağında yanmaya devam ediyor. Yerel seçim sonuçlarına kadar etki eden ekonomik kriz sonrasında bazı belediyeler sosyal belediyecilik faaliyetlerini artıracağını açıklamış, kırmızı et konusunda Mansur Yavaş bir adım atmıştı.

Her ay sosyal destek alan ailelerin Başkent kartlarına o ayki et fiyatına bakılarak bir kiloluk et yardımı yapılıyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE "GİZLİ YARDIM"

Osmanlı Döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde yoksul vatandaşlara yardımlar gizli bir şekilde yapılırdı. Bu yönde ferman dahi yayınlanmıştı. Durumu olmayan vatandaşlara devlet kurumları yardımları gizli bir şekilde yapardı.

Hatta bu yardımlar akşam saatlerinde yapılırdı ki, kendisine yardım yapılan kişilerin gururları incinmesin diye bu yardımlar özellikle akşam saatlerinde yapılırdı.

Ankara'da da bu geleneğin sürdürülmesi için yoksul ve desteğe muhtaç olan vatandaşlara gizli bir şekilde yardım yapılıyor ve kendilerine kart verilen kişilerin hesaplarına her ay 1 kilo et alabilecekleri et parası yatırılıyor.