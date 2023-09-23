Ay’daki uzay aracıyla iletişim kesildi. Ay’ın güney kutbuna inmişti

Hindistan’ın gönderdiği ve Ay’ın güney kutbuna yumuşak iniş yapan ilk uzay aracı olan Chandrayaan-3 uzay keşif aracı ile iletişim kesildi. Araçla iletişimin kesilmesinin nedeninin soğuk hava olabileceği belirtiliyor.

Ay’daki uzay aracıyla iletişim kesildi. Ay’ın güney kutbuna inmişti

Hindistan, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alınan Chandrayaan-3 uzay keşif aracıyla iletişim kurulamadığını açıkladı. Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'nın (ISRO) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram ve gezginci yüzey aracı Pragyan'la iletişim çabalarının başarısız olduğu ifade edildi.

'SEBEBİ SOĞUK HAVA ŞARTLARI OLABİLİR'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada, Vikram ve Pragyan'dan sinyal alınamadığı belirtilerek, "(Araçlarla) temas kurma çabalarımız devam edecek" denildi.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ISRO ekibinin uzay keşif aracıyla iletişim kurmak için çaba sarf ettiğini kaydederek, temas kurulamama nedeninin, 'Ay'da yeni sona eren gece döneminin neden olduğu -150 dereceye kadar düşen soğuk hava şartları' olabileceğini belirtti.

GÜNEY KUTBU BÖLGESİNE YUMUŞAK İNİŞ YAPAN İLK UZAY ARACI OLMUŞTU

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay aracının, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti. Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle birlikte, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın 'güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen' ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

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