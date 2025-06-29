Aydan Şener'den dikkat çeken paylaşım! Yorum yağdı

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında oynadığı 'Feride' karakteriyle üne kavuşan Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Aydan Şener yıllara meydan okuyor.

Aydan Şener güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor! Son pozuna beğeni yağdı

Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Aydan Şener yaz sezonuna giriş yaptı.

"KADIN YAŞLANMIYOR"

Aydan Şener, beyaz bikinisiyle verdiği pozla yine adından söz ettirdi. 62 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler "Kadın yaşlanmıyor", "İnanılmaz güzel bir kadın", "Büyüleyici" yorumlarında bulundu.

Aydan Şener: İlk defa böyle bir şey yaptım

Aydan Şener bir süre önce yaptığı bir söyleşide kendisine gelen yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener: 'Evlilik insan doğasına uygun değil'

Aydan Şener "Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın" demişti.

Ünlülerin çocuklarını öğrenince çok şaşıracaksınız