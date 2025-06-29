Aydan Şener'den dikkat çeken paylaşım! Yorum yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aydan Şener'den dikkat çeken paylaşım! Yorum yağdı

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bir çocuk sahibi olan Şener, son paylaşımıyla dikkatleri çekti. Paylaşıma yoğun şekilde yorum yapıldı.

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında oynadığı 'Feride' karakteriyle üne kavuşan Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Aydan Şener yıllara meydan okuyor.

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Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Aydan Şener yaz sezonuna giriş yaptı.

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"KADIN YAŞLANMIYOR"

Aydan Şener, beyaz bikinisiyle verdiği pozla yine adından söz ettirdi. 62 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler "Kadın yaşlanmıyor", "İnanılmaz güzel bir kadın", "Büyüleyici" yorumlarında bulundu.

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Aydan Şener bir süre önce yaptığı bir söyleşide kendisine gelen yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

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Aydan Şener "Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın" demişti.

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