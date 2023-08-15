Aydemir Akbaş'tan bomba itiraflar. ''Donumu çıkarmam için bana...''

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programa, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş konuk oldu. Yıllar önce rol aldığı cinsel içerikli filmler hakkında konuşan Akbaş, soyunması için kendisine para teklif edildiğini söyledi.

"DONUMU ÇIKARTMAK İÇİN PARA TEKLİF ETTİLER"

Çekimlerde soyunması için kendisine para teklif edildiğini itiraf eden usta oyuncu, "Filmlerde giydiğim uzun donumu çıkarmam için bana para bile teklif etmişlerdi. Ben kabul etmedim. Ben o filmlere başladığımda komedi olarak geçiyordu çok sonra olay pornoya döndü." dedi.

"FİLMLERE GERÇEK İLİŞKİ SAHNESİ EKLENİYORDU"

Akbaş, ayrıca "O dönemler cinsel içerikli filmler çekmek için ya gariban kadınları çağırırlardı ya da genelevden kadın buluyorlardı. Sinema bir açıdan da tehlikeli bir şeydir. Türkan Şoray'ın bir filmindeki bağırma sahnesini cinsel içerikli filmlere eklerlerdi. Bizim çektiğimiz filmlere hayat kadınlarıyla çekilen gerçek cinsel ilişki sahnelerini ekliyorlardı." diye de itiraflarına bir yenisini ekledi.