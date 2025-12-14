Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü.

Kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, Doğu Karadeniz Dağcılık ve Kayak Spor Kulübü (DOKADAK) dağcı ekibi, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na yağan ilk karın keyfini doğa yürüyüşüyle sürdü.

Bölgedeki vatandaşlar da kar yağışını tulum eşliğinde horon teperek kutladı.

‘GÜZEL BİR YÜRÜYÜŞ OLDU’DOKADAK

Spor Kulübü Başkanı Dursun Demiroğlu, “Şu anda Ayder bölgesinde, Ayder’den yukarıda bir alanda bulunmaktayım. Ayder’de ilk kar yağışını burada gördük. Daha önce yüksek kesimlere yağmıştı ama bugün Ayder’e kar yağdı. Bunu her hafta tekrarlıyoruz. Güzel bir yürüyüş oldu. Bir saatlik daha yürüyüşümüz kaldı, sonra Ayder’e ineceğiz. Her hafta bu yürüyüşü yapıyoruz” diye konuştu.