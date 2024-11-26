Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca en ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası bu kez kar kalınlığı ile gündemde. Yaz kış ziyaretçisi eksik olmayan meşhur yayla yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bu yıl tüm ülkede kar erken geldi Ayder Yaylası'da bundan nasibini aldı. Karın yağdığını duyan turistler yaylaya akın etti fakat çoğu yolda kaldı çünkü kalınlık neredeyse 1 metreye yaklaştı. Yolda kalan turistlere bölgede sürekli kar temizleme çalışması yapan ekipler yetişti.

Karın erken yağması bu yıl 25 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan "Kardan Adam Festivali" için de umut kaynağı oldu. Geçmiş yıllarda kar festivali yapılıyordu ancak karın az olması turistleri memnun etmiyordu. Eleştirilerden sebep festivalin yüksek yaylalara taşındığı bile olmuştu. Bu kez karın fazla olması turistlerin yüzlerini güldürdü.

YAYLALARDAN KAR TAŞIDIKLARI BİLE OLMUŞ

Karın erken yağışının kış turizmi açısından verimli olacağına vurgu yapan bölge turizmcilerinden İbrahim Yılmaz, "Karın yağışı biraz erken oldu ama bir hayli fazla oldu. Şu anda yaklaşık olarak 1 metreye yakın bir kar seviyesi var. Çarşamba gününe kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bunun güzel yanından ziyade biraz da sıkıntılı yanları yönleri de var tabii ki. Ulaşım birazcık problemli oluyor ama belediye genelde yol çalışmalarını yaptığı için tuzlamalar vesaire ana yollar açık oluyor. Festival tarihleri de netleşti. 25-26 Ocak'ta nasipse festival zamanı olacak. Karın erken yağışı festivalde yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Vakti zamanında yukarıdaki yaylalardan da kar taşıdıkları olmuştur ama bu sene daha güzel olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"KARI GÖRELİM DİYE RİZE'YE GELDİK"

İstanbul'da ikamet eden ve karın tadını çıkarmak için Rize'ye geldiğini kaydeden Merve Latif isimli vatandaş ise, "İstanbul'dan geldim 4 günlüğüne. İstanbul'da böyle güzel kar yağmıyor malum. Biz de karı görelim diye Rize'ye geldik. Ayder'e de gelmeden olmazdı. Bakalım, güzel yağıyor şu anda. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.